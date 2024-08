IGU, Snam e Rystad Energy presentano il Global Gas Report 2024

Snam

(Teleborsa) - L’(IGU),e il knowledge partnerpresentano il(GGR) 2024 in occasione dellaa Stavanger. Idel gas rimangono in uno stato di equilibrio fragile, con una crescita limitata dell'offerta mentre la domanda aumenta costantemente, con un incremento dell'1,5% nel 2023 e un'accelerazione prevista al 2,1% entro la fine del 2024. L'Asia continua a essere il motore principale di tale crescita, mentre ile ilsono in testa alle esportazioni.Se la domanda gas dovesse continuare a crescere come negli ultimi 4 anni, senza uno sviluppo aggiuntivo dellasi prevede un deficit dell’offerta globale del 22% entro il 2030. Se la domanda continuerà a rafforzarsi, il deficit sarà ancora più marcato. Ciò sottolinea l'urgente necessità di aumentare gli investimenti.Laha continuato ad aumentare nelle regioni sviluppate e in quelle in via di sviluppo, mentre la combustione del carbone è aumentata più che mai nel 2023, rimanendo la principale fonte di, battendo un altro record. Se le attuali tendenze della domanda e dell'offerta di energia persistono, gli obiettivi al 2030 delineati negli scenari di decarbonizzazione guidati dalle politiche resteranno molto probabilmente irrealizzati. Infatti, nonostante gli sforzi per migliorare l'efficienza e il continuo declino industriale, l'Europa ha registrato una crescita della domanda di energia.In, la domanda di energia ha superato i livelli del 2019 e continua a salire, alimentata dal settore dei trasporti e dai data centre AI. Anche laè in crescita, soprattutto nei settori industriali di India e Cina. Nel frattempo, la domanda di energia in Africa sta crescendo più rapidamente che nella maggior parte delle regioni, trainata dallo, anche se è ancora al di sotto dei livelli necessari per un pieno accesso all'energia: infatti, l’accesso equo all'elettricità continua a essere una sfida significativa in Africa e in alcune parti del Sud America.Per contenere la crescita delle emissioni di gas serra e rendere resiliente l', è fondamentale aumentare gli investimenti nell’offerta di gas naturale e potenziare le tecnologie del, della(CCS) e dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Attualmente il gas naturale offre l'opportunità immediata di ridurre del 50% le emissioni del carbone e del 30% quelle del petrolio, grazie a una conversione efficace dal punto di vista dei costi. Il biometano è un sostituto diretto del gas naturale. Oggi la sua portata è significativamente inferiore al suo potenziale, pari a circa l'1% del mercato del gas naturale, ed è prodotto principalmente in Nord America e in Europa.Tuttavia, stanno emergendo nuovi centri di produzione in hub come lae l’. Anche la capacità di cattura della CO2, una tecnologia cruciale per una transizione energetica di successo, sta guadagnando slancio, ma la sua portata è ancora molto al di sotto di quella necessaria, così come per il biometano e l'a basse emissioni di carbonio. Tali tecnologie svolgeranno un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione dell'offerta di energia (soprattutto nei settori difficili da abbattere) e nel garantirne la resilienza. La loro scalabilità è essenziale e richiede investimenti urgenti e politiche che consentano di iniziare a costruire i crescenti volumi dei progetti proposti."Poiché la domanda gas e di energia continua a crescere, trainata dallo sviluppo economico e dall'aumento del tenore di vita nei paesi in via di sviluppo, nonché dalle nuove tendenze della domanda e dalla crescita in corso nelle regioni sviluppate, in contraddizione con le ipotesi chiave dello scenario di transizione energetica, dobbiamo cercare un modo realistico per bilanciare tali tendenze con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, abbracciando soluzioni innovative e politiche flessibili per navigare in questo panorama energetico altamente incerto", ha commentato la Presidente dell’IGU,Il CEO di Snam,, ha dichiarato: "la transizione energetica rappresenta una sfida unica nel suo genere per l'umanità. Un percorso che non sarà lineare, contrassegnato da grandi aspirazioni e molti ostacoli: dalle tensioni geopolitiche alle interruzioni tecnologiche e agli sviluppi imprevedibili dell'economia globale. In tale trasformazione in continua evoluzione, il gas naturale e le infrastrutture correlate rappresentano un elemento critico di resilienza sostenibile per il sistema energetico globale, mentre le nuove molecole verdi e a basse emissioni di carbonio svolgeranno un ruolo essenziale per realizzare una transizione giusta e tecnologicamente neutrale"."Il gas naturale, che oggi rappresenta il 30% del mix di combustibili fossili, è più economico e più pulito del petrolio e del carbone, con emissioni significativamente inferiori a entrambi – ha aggiunto il CEO di Rystad Energy,–. Con l'espansione dell'accesso globale al GNL, il gas naturale è destinato a superare il carbone entro il 2030 e il petrolio entro il 2050. Siamo orgogliosi di sostenere l’IGU e Snam nel descrivere nel dettaglio tali tendenze chiave del mercato e la traiettoria futura del gas naturale".