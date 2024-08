MSCI migliora il rating ESG di illimity a "AAA"

illimity Bank

(Teleborsa) -, ha ottenuto l’upgrade del rating ESG di MSCI da “AA” a “AAA”, confermandosi società Leader nel suo settore.MSCI ESG Ratings, tra le principali agenzie provider di indici e benchmark che valuta oltre 8.500 società a livello globale, utilizza una metodologia volta a misurare la resilienza di una società ai rischi ESG finanziariamente rilevanti a lungo termine.Nel suo rapporto l’agenzia sottolinea che il miglioramento del rating è dovuto a fattori legati allo sviluppo del capitale umano e alle migliori pratiche messe in atto in campo di corporate governance aziendale.Nello specifico, MSCI ha riconosciuto positivamente l’ottenimento della certificazione Great Place To Work per la quinta volta di seguito, un riconoscimento che misura la soddisfazione dei dipendenti e che ha contribuito a collocare ancora una volta illimity nella classifica dei Best Workplaces in Europa.Un altro fattore determinante che ha condotto al riconoscimento massimo da parte dell’agenzia di rating è stata la presenza di dettagliate politiche in materia di etica aziendale, anti-corruzione, tutela della riservatezza e whistleblowing, che, insieme agli standard elevati di corporate governance della Banca, collocano illimity nella fascia di punteggio più alta rispetto ai suoi peer globali., ha commentato: “Siamo orgogliosi del. L’upgrade fa seguito a quelli già ricevuti a partire dal 2022 dalla stessa agenzia, che ha progressivamente riconosciuto i costanti sforzi profusi da illimity nell’integrare i fattori ESG nella strategia, nella governance, nei processi e nella gestione dei rischi”.