Juventus FC in rally in Borsa dopo l'acquisto di Koopmeiners

(Teleborsa) -in rally allo STAR dopo la conferma dell', su cui il club bianconero puntava già da tempo. Il mercato borsistico sta prezzando bene le ultime acquisizioni, ma anche la buona partenza in Campionato.Le azioni della Juventus FC oggiper azione. Il titolo a questi livelli si porta sui massimi dell'anno e registra una. Si tratta dei livelli migliori segnati da undici mesi a questa parte.La Juventus haper un corrispettivo di 51,3 milioni di euro per quattro esercizi, più oneri accessori per 3,4 milioni di euro ed il consueto bonus legato al raggiungimento di certi risultati fino a massimi 6 milioni di euro, che porterebbe laL’affare Koopmeiners era stato anticipato da tempo, ma l'acquisto del calciatore che lo scorso anno ha vinto l’Europa League con l’Atalanta,per il club, il più attivo della stagione 2024/2025 di Serie A. Oltre a Koopmeiners, la Juventus ha acquistato anche altri giocatori di spicco quali. E ancora, il calciomercato ha prpotato in panchinaNon è solo la campagna di acquisizioni ad infiammare la squadra bianco-nera., con due vittorie su due e sei gol fatti e zero subiti, sta contribuendo a mantenere elevate le quotazioni del titolo in borsa, in attesa anche del sorteggio del