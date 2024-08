Unieuro, CdA unanime su OPAS di Fnac e Ruby ma si spacca sul prezzo

Unieuro

(Teleborsa) - Il CdA dihavolontaria promossa da Fnac Darty SA e Ruby Equity Investment. Tuttavia, il board si spacca a metà sul prezzo dell'OPAS a 9 euro per azione e n. 0,1 azioni ordinarie di nuova emissione di Fnac Darty quotate su Euronext Paris per ogni azione Unieuro apportata all'offerta.La valutazione di, si legge in una nota, registrando cinque consiglieri che hanno ritenuto lo stesso non congruo, cinque consiglieri che lo hanno ritenuto congruo e un consigliere che si è in merito astenuto.Il CdA ha inoltre rilevato "alcune criticità con riferimento alle informazioni fornite dagli offerenti circa le motivazioni dell'offerta, i programmi futuri e le eventuali operazioni straordinarie successive all'offerta stessa, confrontati con gli obiettivi strategici avviati e perseguiti dal gruppo Unieuro e comunicati al mercato".