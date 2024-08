Piazza Affari in rialzo. Borse UE attendono dati inflazione

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Banca Popolare di Sondrio

Brunello Cucinelli

Iveco

Ferretti

Rai Way

Pharmanutra

Alerion Clean Power

Maire Tecnimont

Ariston Holding

Sesa

(Teleborsa) -, in attesa di alcunicome il PCE, che rappresenta la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve. Attesa anche per il dato dell'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,109. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.520,3 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,71%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,65%.poco mossa, che registra un +0,12%, meglio fa, con una plusvalenza dello 0,35%, ben impostata, che avanza dello 0,51%., con ilche avanza a 34.442 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 36.642 punti. Guadagni frazionali per il(+0,45%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,31%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,39%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,35%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,98%.In luce, con un ampio progresso dell'1,78%.di Milano,(+1,99%),(+1,80%),(+1,55%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.