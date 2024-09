(Teleborsa) - Una sentenza del Tar per l'Emilia-Romagna ha fermato il via ai lavori della variante alla SS16 "Adriatica" ad Argenta (Ferrara). Lo fanno sapere fonti del Mit. "È una pessima notizia – hanno spiegato le stesse fonti – che conferma quanto sia forte il partito dei No in questo Paese. Il Mit segue con massima attenzione il dossier: è l'ennesima dimostrazione di quanto sia difficile rendere più moderna l'Italia, ma il ministro Salvini è determinato a superare le difficoltà".