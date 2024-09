Snam unica azienda italiana del settore energetico nella nuova classifica “World's Most Trustworthy Companies 2024”

Snam

Snam è tra le 25 aziende italiane, e unica del settore energetico, ritenute più affidabili a livello mondiale nella speciale classifica delle, stilata da Statista e Newsweek. La classifica World's Most Trustworthy Companies 2024, giunta alla seconda edizione, ha l'obiettivo di identificare le aziende più affidabili al mondo. La, che ha preso in esame aziende operanti in 20 paesi e divise in 23 diversi settori, analizza le tre principali dimensioni pubbliche che misurano la fiducia delle aziende, ovvero la fiducia dei clienti, degli investitori e dei dipendenti, per fornire in questo modo un'analisi quanto più completa e olistica.Ilottenuto da Snam, unica azienda italiana delinclusa in questa speciale classifica globale, certifica il costante impegno del Gruppo nel rafforzamento di un modello di business basato sulla crescita sostenibile, la trasparenza, la valorizzazione dei talenti e delle diversità, la tutela e lo sviluppo sociale dei territori, in cui si coltiva quotidianamente un rapporto di costante cooperazione e condivisione con i fornitori, collaboratori e tutti gli stakeholder del Gruppo.Ilfa seguito alla conferma di Snam per il terzo anno consecutivo nella "" di CDP (ex Carbon Disclosure Project), l'indice che identifica le migliori aziende che si distinguono per l'impegno e la trasparenza nel contrasto al cambiamento climatico, e l'inclusione per la quattordicesima volta nel Dow Jones Sustainability World Index di S&P, che riconosce la centralità dei fattori ESG nella strategia dell'azienda e della trasparenza nella divulgazione di dati e informazioni.In considerazione delladello, Snam ha da tempo intrapreso un percorso che guarda alla sostenibilità, intesa ugualmente a livello ambientale, sociale ed economica, come fondamento dell'agire quotidiano del Gruppo, adottando un approccio all-round che si integra nella stessa strategia aziendale, con l'obiettivo finale di stimolare e promuovere valore condiviso e benefici verso le realtà e i territori in cui operiamo.In tal senso, la puntuale e trasparentedelle azioni, obiettivi e delle opportunità che agiscono sul business, consente a Snam di ottimizzare la gestione e operatività strategica a breve e lungo termine. Impegno di Snam è rivolto anche al coinvolgimento diretto dei fornitori e al rapporto di collaborazione costante con tutti i propriinterni ed esterni, favorendo la creazione di rapporti di fiducia trasparenti e virtuosi, capaci di promuovere un percorso die lo sviluppo di una filiera sempre più sostenibile, guardando agli obiettivi del Gruppo per la neutralità carbonica al 2040 nelle proprie attività operative e net zero al 2050 su tutte le emissioni.Il risultato ottenuto nella nuova classifica World's Most Trustworthy Companies 2024 riconosce dunque la fiducia dei molteplici stakeholder di Snam nel percorso intrapreso, nei progetti e nellematurate dal Gruppo per abilitare ad una concreta transizione energetica che garantisca benefici a livello nazionale e locale. In linea con questo percorso, Snam nel mese di ottobre pubblicherà il suo primo, un ulteriore tassello nel percorso di trasparenza e dialogo con azionisti e stakeholder con l'obiettivo di rappresentare il contributo di Snam verso un'economia a impatto zero, se non positivo, sulla natura.