Tinexta, Consob sospende termini istruttoria per OPA su Defence Tech

(Teleborsa) - In relazione al documento di offerta depositato in data 23 agosto 2024 presso la Consob, relativo all’promossa da Tinexta Defencel’Offerente rende noto che in data 5 settembre 2024 la Consob ha richiesto la trasmissione di talune informazioni supplementari.Per questo motivo è stata disposta laper l’approvazione del Documento di Offerta fino al completamento del pertinente quadro informativo e, in ogni caso, per una partire dal 5 settembre 2024.