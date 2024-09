AbitareIn, Intermonte lima target price e conferma Outperform

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione da 7,10 euro) e confermato la) su, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan.Gli analisti scrivono che i, ovvero un rallentamento dell'attività dovuto all'impossibilità di avviare nuovi sviluppi dati i ritardi nella concessione dei permessi che stanno affliggendo il mercato immobiliare a Milano. Il fatturato è stato di 16,7 milioni di euro, in calo del 20,4% anno su anno, mentre l'EBT è salito a 2,8 milioni di euro da 2 milioni di euro dell'anno scorso grazie principalmente a minori oneri finanziari. Indebitamento netto in aumento di 16 milioni di euro QoQ, principalmente per il pagamento delle imposte e l'avanzamento dei progetti. "A nostro avviso, i risultati trimestrali al momento sono di scarsa rilevanza, con l'", si legge nella ricerca.Alla luce dello scenario di mercato invariato, Intermonte ha, spingendosi a stimare un fatturato totale di 75 milioni di euro per il 2024, in calo del 35% anno su anno. Per quanto riguarda gli anni successivi, al momento non sta apportando modifiche significative, pienamente consapevoli che la visibilità rimane piuttosto limitata al momento e che molto dipenderà dalla risoluzione dell'attuale impasse burocratica."Nonostante l'attuale incertezza a breve termine sulla burocrazia, con i tempi di una soluzione ancora incerti,grazie a una pipeline solida, nuovi segmenti di business (servizi, sviluppo immobiliare nel mercato di Roma) e un mercato centrale (Milano) in cui esiste un significativo divario strutturale tra il numero di nuove case in costruzione e il livello della domanda - viene sottolineato - Inoltre, i mutui che diventano più economici per i clienti e una riduzione dei costi di costruzione potrebbero rappresentare un catalizzatore positivo per il futuro".