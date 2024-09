Banca Generali, raccolta netta da inizio anno sale a 4,4 miliardi

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato una raccolta netta dirispetto al corrispondente mese dello scorso anno. La raccolta netta cumulata ha raggiunto i €4,4 miliardi, +11% rispetto al corrispondente dato 2023.I dati evidenziano una buona qualità della raccolta a livello di soluzioni gestite e tra queste delle soluzioni di casa, la stabilizzazione della raccolta assicurativa e l’ampia liquidità disponibile.Le soluzioni contenitore si sono confermate le più richieste nel gestito, con una ripresa delle linee assicurative (€50 milioni nel mese, €129 milioni da inizio anno, +130% a/a), in aggiunta alle linee finanziarie (€31 milioni nel mese, €945 milioni da inizio anno, +104% a/a). Solida anche la raccolta in(€49 milioni nel mese, €548 milioni da inizio anno, +27% a/a). Nello specifico,l’insieme dei prodotti di casa ha raggiunto €1,5 miliardi da inizio anno (+66% a/a).si sono attestati a €46 milioni nel mese (€127 milioni da inizio anno), confermando l’inversione di tendenza avviata nel comparto rispetto ai deflussi per €1,1 miliardi realizzati nel corrispondente periodo dello scorso anno.La domanda di consulenza evoluta su amministrato e banking è risultata poco variata (€13 milioni nel mese, €548 milioni da inizio anno), principalmente per il rallentamento della domanda di conti amministrati dopo i picchi di attività raggiunti nello scorso anno.Gli altri attivi (€242 milioni nel mese) sono risultati in netta crescita principalmente per il dato riferito alla liquidità (€183 milioni nel mese, €400 milioni da inizio anno) di riflesso ad un maggiore volume di scadenze di titoli e di acquisizione di nuova clientela., ha commentato: “Nonostante la stagionalità dei mesi estivi, prosegue la crescita a doppia cifra nei volumi complessivi e la normalizzazione nel mix della raccolta. I contenitori finanziari ed assicurativi e l’offerta di sicav di casa confermano i buoni segnali dei mesi precedenti, mentre liquidità e polizzetradizionali si sono stabilizzate. Continua inoltre la ripresa del reclutamento, con profili di grande esperienza e giovani talenti sempre più interessati al nostro mondo. Infine, nel mese di settembre si terrà la nostra convention annuale, un momento fondamentale di condivisione delle strategie con i nostri banker e di rilascio di prodotti e servizi da cui ci aspettiamo ulteriore impulso alla crescita. Su queste basi”.