Boeing avanza una nuova proposta per scongiurare il maxi sciopero

Boeing

(Teleborsa) -, minacciato la scorsa settimana dal principale sindacato dei lavoratori, la International(IAM). il produttore americano infatti ha avanzato una nuova proposta do accordo, la prima degli ultimi 16 anni, valida sino alla mezzanotte di giovedì, altrimenti scatterà l'astensione dal lavoro nella giornata diBoeing ha messo sul piatto unche include uned una, che prevede l’impegno di costruire il prossimo modello di aereo, in Oregon. L'accordo proposto include anche migliori condizioni pensionistiche ed un maggiore contributo alla sicurezza e alla qualità del sistema produttivo.La vertenza è stata aperta dalche% nell'arco dei prossimi 3-4 anni, il ripristino dei piani pensionistici che Boeing aveva eliminato nel 2014, minori costi sanitari, miglioramenti della sicurezza, riduzione degli straordinari obbligatori e la garanzia occupazionale.Da qualche anno, Boeing è alle prese con una. A parte lo sfortunatissimo modello 737 MAX 8, che provocò gravissimi incidenti, come quello della Ethiopian Airlines ed, ancor prima, l'incidente in Indonesia, va menzionato anche il più recente incidente del portellone della Alaska Airlines accaduto ad un Boeing 737 MAX 9 ad inizio anno.Per questo motivo, il, che ha assunto l'incarico il mese scorso,dei velivoli prodotti dalla casa americana, in particolare dei nuovi modelli che arriveranno negli anni '30, per sostituire gli attuali modelli in commercializzazione., che il sindacato ha qualificato come il migliore degli ultimi anni sul profilo della qualità,dalla maggioranza degli operai della Boeing nei due stabilimenti americani, altrimenti scatterà lo sciopero. Se ratificato dai membri del sindacato, l'accordo impegnerebbe Boeing a costruire il prossimo velivolo in Nord America, mentre in precedenza si parlava di spostare la produzione altrove per efficientare i costi.