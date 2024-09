Borse europee positive in attesa della BCE. Sotto pressione il lusso

Barclays

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Campari

Banca Popolare di Sondrio

Nexi

Prysmian

Moncler

Telecom Italia

Juventus

GVS

Anima Holding

Caltagirone SpA

Moltiply Group

Ferragamo

Sesa

Pharmanutra

(Teleborsa) -, dopo i forti cali registrati nell'ottava precedente in scia ai dati macro più deboli delle attese. Ora l'attenzione degli investitori è rivolta all'appuntamento principale della settimana, ovvero lain cui è dato per scontato che saranno abbassati i tassi di interesse dell'Eurozona.(titoli italiani inclusi) dopo un rapporto diche ha affermato che l'ambiente macro cinese "si è ulteriormente deteriorato in estate e ora c'è una chiara visione del fatto che la debolezza cinese è strutturale e non solo ciclica".Lieve calo dell', che scende a quota 1,104. L'è sostanzialmente stabile su 2.497 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,31 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +140 punti base, con ilche si attesta al 3,54%.avanza dello 0,77%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,09%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,99%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.590 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.693 punti. Sale il(+0,72%); come pure, in frazionale progresso il(+0,62%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 9/09/2024 è stato pari a 1,79 miliardi di euro, in calo del 26,61%, rispetto ai 2,45 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,33 miliardi.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,58%. Buona performance per, che cresce del 2,62%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,39%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,13%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,97%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,70%),(+5,57%),(+4,08%) e(+3,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,59%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,78%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,23%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.