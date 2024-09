Centrale del Latte d'Italia, utile semestrale sale a 4,8 milioni di euro. Ricavi in calo

Centrale del Latte d'Italia

(Teleborsa) -, terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ildel 2024 con undi 165,7 milioni di euro, rispetto ai 169,8 milioni di euro al 30/06/2023, con un decremento del 2,4%.L'si attesta a 16 milioni di euro, contro i 15,6 milioni di euro al 30/06/2023 e con un Ebitda margin del 9,6%, in aumento rispetto al 9,2% riportato nel primo semestre 2023. L'è pari a 4,8 milioni di euro, contro i 3,6 milioni di euro al 30/06/2023.Larimane sostanzialmente in linea, passando da -41,5 milioni di euro del 31/12/2023 a -42,4 milioni di euro del 30/06/2024."I risultati ottenuti nel corso del primo semestre 2024 - in linea a quanto registrato nel pari periodo del precedente esercizio - evidenziano ancora una volta la capacità della società di generare un'elevata marginalità nonostante un", si legge nella nota sui conti.