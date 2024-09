DiaSorin lancia test per diagnosticare la polmonite da pneumococco

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, hain tutti i paesi che accettano la marcatura CE come ausilio alla diagnosi dell'infezione da polmonite pneumococcica, una polmonite severa acquisita in comunità (CAP).Lo Streptococcus pneumoniae provoca diversi tipi di infezioni cliniche acute, invasive e non invasive, ed è il patogeno rilevato più frequentemente nella CAP. La polmonite pneumococcica è accompagnata da batteriemia nel 10-30% dei casi e la sua incidenza è maggiore nei soggetti anziani con comorbidità e nei bambini. La determinazione dell'eziologia pneumococcica in una fase precoce della CAP consente ai medici di somministrare una terapia mirata ai patogeni responsabili dell'infezione,Il test LIAISON S. pneumoniae Ag - si legge in una nota - è il primo test sul mercato che permette la rilevazione qualitativa automatizzata dell'antigene dello Streptococcus pneumoniae in, fornendo un'identificazione precisa dell'infezione da polmonite pneumococcica."Il lancio di questo nuovo test conferma il nostro posizionamento di player di specialità, in grado di fornire soluzioni innovative e ad alto valore clinico - ha commentatodi Diasorin - Siamo fiduciosi che il nuovo test saprà contribuire a discriminare i fattori eziologici nella grave polmonite acquisita in comunità, garantendo un più ampio processo decisionale nella somministrazione e gestione degli antibiotici".