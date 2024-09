Digital Italy Summit 2024: l'innovazione digitale al centro della scena

(Teleborsa) - La, organizzato da– The Innovation Group, si terrà dal, presso ili. Questo evento di riferimento per l'in Italia riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le sfide e le opportunità della digitalizzazione nel Paese.Sarà un’occasione unica per idi condividere visioni, strategie e presentare le più recenti innovazioni tecnologiche. Il tema di quest'anno, "The Coming Wave. La trasformazione digitale del Paese e la spinta propulsiva dell’AI", si concentrerà sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale e sulle sfide che il pubblico e il privato dovranno affrontare per accelerare la digitalizzazione."La nostra società sta vivendo un periodo di continui cambiamenti, tensioni geopolitiche e rapide evoluzioni tecnologiche. L’onda lunga dell’AI, inoltre, – dichiara– The Innovation Group - e la sua pervasività, continuano a porre nuove sfide non soltanto dal punto di vista economico, ma anche etico e sociale. Le tecnologie digitali, infatti, hanno un ruolo ormai sempre più cruciale, soprattutto per, guidare lo sviluppo dell’economia e della produttività, modernizzare e semplificare la Pubblica Amministrazione. Il Digital Italy Summit vuole essere, dunque, – conclude Masiero – l’occasione per mappare le nuove coordinate sul versante della digitalizzazione, indagare ed esplorare le molteplici sfaccettature dell'innovazione, con l'obiettivo di costruire un futuro più consapevole e sicuro".Tra i temi che verranno affrontati nel corso delle tre giornate spiccano l’nelle aziende e nelle Pubbliche Amministrazioni, lee gliprevisti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il futuro della transizione digitale, energetica e ambientale. La sessione "Tech Adoption Strategy" offrirà una panoramica sull’ecosistema che si sta delineando in Italia grazie all’AI.Il Summit ospiterà anche il "Cybersecurity Summit", dove si discuterà dellae dei percorsi di adozione della compliance europea, e il CIO Panel, che vedrà la partecipazione di Chief Information Officers impegnati a esplorare le tecnologie AI, la governance dei dati e le competenze necessarie per organizzare l’AI.La giornata finale sarà dedicata al "PA Summit", focalizzato sulle migliori pratiche di digitalizzazione nelle amministrazioni centrali, regionali e locali, con particolare attenzione alle opportunità di semplificazione del rapporto tra cittadini e imprese.Tra i partecipanti confermati al Digital Italy Summit 2024,, Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, eurodeputato,, docente di neuroetica e bioetica presso la Pontificia Università Gregoriana, e molti altri rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale. Si prevede la partecipazione di altre alte cariche istituzionali nei giorni successivi., fornendo una fotografia aggiornata delle trasformazioni in corso, soprattutto alla luce dell’Intelligenza Artificiale.Programma dell’evento:12 novembre: Cerimonia di apertura a Palazzo Montecitorio, riservata a governo, autorità e leader aziendali.13 novembre: Sessioni tematiche presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi su Tech Adoption Strategies, Cybersecurity Summit e CIO Panel.14 novembre: PA Summit presso lo stesso centro congressi, con focus sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.