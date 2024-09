Euronext rafforza impegno su ESG e lancia il Sustainable Network

Euronext

(Teleborsa) -rafforza il suo impegno per la finanza sostenibile e la trasparenza lanciando una serie di iniziative ESG strategiche volte ad accelerare la transizione, nel corso della seconda edizione dell'Euronext Sustainability Week.Le iniziative confermando gli obiettivi "Fit For 1.5°" di Euronext e la strategia "Growth for Impact 2024", preparando il terreno per il prossimo piano strategico di Euronext, che sarà presentato a novembre."Raggiungere la sostenibilità nella finanza è una responsabilità collettiva che richiede collaborazione tra tutti gli attori del mercato", ha dichiarato. "In Euronext, ci impegniamo a promuovere l'agenda europea della sostenibilità collegando le economie locali con i mercati dei capitali globali. Lo sviluppo continuo dei nostri prodotti e servizi ESG testimonia il nostro impegno nel fornire alle aziende gli strumenti essenziali per orientarsi nel panorama normativo in evoluzione, migliorare le loro performance ESG e contribuire a un futuro più sostenibile".A supporto del percorso sostenibile degli operatori di mercato, Euronext pubblica inoltre il rapporto ESG Trends Report 2024, che offre indicazioni su come le società quotate su Euronext progrediscono nella rendicontazione e nella performance ESG. Il report utilizza i dati raccolti dal partner Cofisem e evidenzia anche l'evoluzione della normativa ESG, oltre che il percorso accelerato della sua adozione da parte delle aziende.Viene introdotto inoltre un nuovo ESG Peer Benchmarking Report, che consente alle aziende di valutare la loro performance Esg rispetto ai loro pari quotati su Euronext, fornendo punti di confronto essenziali per migliorare le pratiche di sostenibilità.