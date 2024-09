Euronext, Testa: impegnati ad aiutare anche le PMI nel percorso ESG

Euronext





(Teleborsa) - "L'è il nostro. Nel 2015 avevamo iniziato con dei focus group, dal 2017 abbiamo iniziato a fare un evento che è stato riconosciuto come il primo evento a livello mondiale lanciato da una Borsa, e da due anni questo evento che era prettamente italiano è diventato di una settimana e a livello anche europeo". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Borsa Italiana,"Qui vogliamo creare unaa indirizzare le aziende per raggiungere i loro impegni di sostenibilità - ha spiegato - Lato nostro, oltre a questi eventi, diamo poi dei tool specifici di modo che le aziende abbiano la possibilità di valutare la loro performance in termini di ESG nei confronti dei loro peer e nei confronti del mercato"."Con MyESG raccogliamo dati - e qui sono all'incirca 50 data point per ogni azienda e a livello di gruppo le aziende target sono circa 1900 - quindi produciamo questi questi dati di modo dacome questo progresso verso net zero o altri target ESG vengono raggiunti", ha detto Testa."Questo fa parte del nostro; spesso e volentieri queste piccole imprese, facendo parte della Value Chain, vengono coinvolte proprio per lo scope 3 di alcuni di questi parametri ESG, ma noi vogliamo aiutarle ancora di più e stiamo riscontrando feedback positivi proprio perché finalmente hanno dei dei KPI a cui fare riferimento".