Finance For Food, EnVent avvia copertura con Outperform e TP a 3,94 euro

Finance for Food

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM hasul titolo(FFF), società di consulenza industriale e strategica che offre servizi di advisory con una specializzazione nella filiera agroalimentare e delle energie rinnovabili. Il prezzo obiettivo è stato fissato aper azione (per un potenziale upside del 67%), mentre il giudizio sul titolo è "". La società è sbarcata a Piazza Affari lo scorso 7 agosto con un prezzo di 2,40 euro per azione.Gli analisti ricordano che FFF offre servizi professionali di consulenza in materia di investimenti, business e corporate finance, sfruttando l'indipendenza, l'esperienza, le competenze e le capacità di networking del suo management. Dal 2019, FFF è consulente del gestore del, fondo di private equity con sei acquisizioni completate e due add-on ad oggi, all'interno della catena del valore delle industrie alimentari e agroalimentari.FFF per il suo ruolo di consulenza riceve annualmente unabasata sul NAV del fondo, che costituirà una base stabile di ricavi a medio-lungo termine. Le commissioni di successo e le commissioni di consulenza derivanti da progetti nel mercato corporate genererebbero"Apprezziamo il progetto Finance For Food in quanto implica- si legge nella ricerca - FFF si sta avvicinando a ecosistemi diversificati popolati da aziende eccellenti ma troppo piccole, con un'elevata necessità di accedere ai mercati dei capitali e prive di investitori specializzati. L'aspettativa di valore conta su un modello di business fortemente basato sulla continuità dei ricavi di consulenza e su un sano mix tra commissioni ricorrenti e non ricorrenti".