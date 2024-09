Golden Goose, ricavi ed EBITDA in crescita del 12% nel primo semestre

(Teleborsa) -, azienda italiana del lusso che a giugno ha annullato la sua attesa quotazione a Piazza Affari, ha chiuso ildel 2024 conpari a 307 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023. In termini di aree geografiche, EMEA ha rappresentato il 48% dei ricavi netti nel periodo, Americas il 38% e APAC il 14%.I ricavi nettihanno raggiunto i 226,8 milioni di euro, rappresentando il 73% del totale nel 1H 2024 e crescendo del 18% nel 1H 2024. La crescita del DTC è stata guidata da una combinazione di nuove aperture e performance positive like-for-like. La rete di negozi a gestione diretta (DOS) supera oggi i 200 negozi, arricchita da importanti nuove aperture a Città del Messico, Bangkok, Kuala Lumpur e Roma. Il canaleha raggiunto ricavi netti pari a 74,6 milioni di euro, rappresentando il 24% dei ricavi netti totali nel periodo, in calo del 5% anno su anno."La nostranella prima metà del 2024 riflette il legame sentimentale del brand con la nostra community di Dreamers, che abbiamo rafforzato attraverso il nostro approccio basato sull’esperienza - ha commentato l'- Mentre continuiamo ad espandere il nostro canale Direct-to-Consumer, potenziando la nostra offerta di prodotti e promuovendo connessioni più profonde con la nostra comunità giovane, appassionata e coinvolta, sono incredibilmente orgoglioso della nostra Golden Family per la sua dedizione e passione, che guidano il nostro successo continuo".L'rettificato è stato di 109,2 milioni di euro, in aumento del 12%, mentre l'rettificato di 80,5 milioni di euro, in aumento del 9%.Lanetta post-IFRS è diminuita da 2,4x nel 2023 a 2,3x nella prima metà del 2024. È scesa a 1,7x pre-IFRS da 2,0 nel 2023.