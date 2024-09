Il Fondo Una Terra ottiene il supporto di CDP VC e Fondazione Alberto di Monaco

(Teleborsa) -ha siglato degli, tramite il Fondo per la Transizione Verde del PNRR gestito da Cassa Depositi e Prestiti tramite, e con la, insieme a. Il Final Close mira aQuesti accordi di investimento sottolineanonella rapida espansione delleche affrontano il 45% dellee il 90% dei, con l'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità., CEO e Managing Partner di, ha affermato "crediamo nel Successo Sistemico e nella Creazione di Valore Sostenibile. Il nostro impegno si estende nel garantire rendimenti superiori alla media degli investimenti, catalizzando al contempo le industrie a trasformarsi in potenti nuovi ecosistemi, dove la sostenibilità non è solo un concetto, ma una realtà monetizzata".si propone come, promuovendo un futuro finanziariamente sostenibile dove il cambiamento sistemico e la crescita redditizia si combinano per il benessere a lungo termine delle persone e del pianeta. Per queto motivo si propone didel packaging, gestione dei rifiuti, alimentazione, agritech, abbigliamento, moda e finanza pulita.Una Terrae sulle opportunità di investimento, la più grande comunità europea di accelerazione e innovazione, co-finanziata dall'UE, sulle capacità disull'esperienza di marketing innovativo per l'accelerazione della crescita di, sulla forza comunicativa di, una piattaforma social con oltre 200 milioni di follower, sui consigli del suo Comitato di Impatto che include membri dele della, sulla competenza in redesign aziendale rigenerativo di, sulla società di consulenza per il talentoe su programmi educativo sviluppati con università chiave e ONG europee per supportare le aziende del portafoglio.Attraverso la, culminata nel libro recentemente pubblicato dalla, che presentache stanno cambiando il mondo”, Una Terra ha anche coinvolto i principali agenti di cambiamento, per, portando a compimento un altro leva di crescita e redditività sostenibile sottoutilizzata.Una Terra ha giàin linea con la sua missione di affrontare le sfide urgenti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, e per questo ha ottenuto il sostegno di governi, fondazioni, aziende, banchieri, fondi pensione, assicurazioni ed imprenditori per accelerare la transizione ambientale e sociale sistemica eUna Terra ha ricevuto ildal World Economic Forum (Uplink) ed è riconosciuta come “Impact Assets IA50 Emerging Impact Manager”. E' attivamente impegnata con organizzazioni come ildelle Nazioni Unite, i Principi per l'Investimento Responsabile supportati dall'ONU (PRI), gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), la Capitals Coalition, la Sustainable Market Initiative (SMI) di Re Carlo III, il World Economic Forum (WEF) e il Klosters Forum (KF).