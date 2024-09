In forte rialzo Wall Street, bene Boeing dopo accordo con sindacato

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, dopo che la scorsa settimana i mercati azionari globali hanno archiviato la peggiore settimana degli ultimi mesi, addirittura da marzo 2023 per quelli statunitensi, soprattutto per gli accresciutieconomica mondiale e su come questo potrebbe influire sulle decisioni delle banche centrali.Secondo, ci si interroga sulleper i quali, al momento, il consenso stima ancora una crescita nella seconda parte dell’anno sia negli Stati Uniti che in Europa. Nel primo caso, gli EPS sono attesi in miglioramenti del 5,1% e del 10,9% rispettivamente nel 3° e nel 4° trimestre (Fonte Bloomberg), mentre nel Vecchio Continente del 2,3% e del 13,7% (Fonte FactSet).Tra ibeneficia dell'accordo con il suo più grande sindacato per evitare uno sciopero, mentreha comunicato dati positivi della sperimentazione clinica per il suo farmaco sperimentale contro il cancro ai polmoni. Bene ancheed, che sostituiranno rispettivamentenell'Guardando aidi Wall Street, ilè in rialzo dell'1,62%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,37%. Positivo il(+1,35%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+1,32%).(+1,97%),(+1,90%) e(+1,90%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,89%),(+3,35%),(+3,16%) e(+3,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,67%),(+4,03%),(+3,82%) e(+3,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%. Tentenna, che cede lo 0,82%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.