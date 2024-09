Indel B, Francesco Pedini Amati cooptato in CdA

Indel B

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha deliberato la nomina per, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti. Il neo consigliere non possiede azioni di Indel B.La nomina avviene a seguito del, avvenuto in data 2 agosto, di, eletto dall'assemblea degli azionisti del 31 maggio 2023.