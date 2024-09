L’intelligenza artificiale e la formazione al Centro di Vicenzaoro 2024

(Teleborsa) - A, il salone internazionale organizzato dae in corso fino a domani, 10 settembre, il focus è sullein gioielleria e sull’importanza della formazione nel settore orafo.Durante il talk condotto dala discussione ha esplorato il binomio tra tecnologia e creatività., ha spiegato come l’AI possa essere un alleato prezioso per le aziende, affermando che "l’Intelligenza Artificiale, se la conosci, non la eviti". Piuttosto che essere una minaccia, la rivoluzione tecnologica potenzia le capacità umane e apre nuove opportunità, anche nell'industria del gioiello.L'importanza della raccolta e della gestione corretta dei dati è stata sottolineata come elemento cruciale per sfruttare al meglio le intelligenze generative., insieme ad altri esperti del settore comeha evidenziato come l’AI possa migliorare la competitività, i processi decisionali e creativi, oltre al rapporto con il mercato e i clienti. Per questo, investire nella formazione e nello sviluppo di competenze specifiche è fondamentale per il futuro delle gioiellerie.La terza giornata di Vicenzaoro September 2024 ha messo in luce il tema dellaper i giovani nel settore orafo. L’evento, promosso da CPV, si è aperto con i saluti di Alessandro Testolin, Presidente della Fondazione CPV, che ha ringraziato Italian Exhibition Group e la Regione Veneto per il loro contributo nello sviluppo di percorsi formativi per il settore.La crescita dell’industria orafa, sia in termini di occupazione che di produzione ed export, evidenzia la necessità di competenze innovative e nuovi percorsi formativi. Luca Romano, Direttore di Local Area Network, ha presentato i dati della ricerca che sottolineano questo bisogno crescente.I rappresentanti delle aziende locali, tra cui Massimo Lucchetta, Manuel Maraschin e Piero Marangon, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra imprese e studenti, che apportano nuove prospettive in linea con le esigenze contemporanee.L’incontro si èdi un percorso formativo che vanta un tasso di occupazione del 90% a un anno dal termine degli studi, dimostrando il successo di queste iniziative nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.Vicenzaoro September 2024 si conferma così un appuntamento fondamentale per esplorare l’evoluzione del settore orafo, con un focus su tecnologia e formazione come leve strategiche per il futuro.