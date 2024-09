MEF, il 12 settembre in asta 6,5 miliardi di euro in emissione medio lungo

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'di BTP 3 Anni e 7 Anni. I titoli vanno in asta2024. La data di regolamento è lunedì 16 settembre 2024.In particolare, saranno offerti: tra 3 e 3,5 miliardi dicon scadenza 15/07/2027 e cedola annuale al 3,45%; tra 2,5 e 3 miliardi dicon scadenza 15/07/2031 e cedola annuale al 3,45%.Il MEF comunica che l'asta di BTP con scadenzaprevista per lo stesso giornoin ragione dell'emissione sindacata annunciata in data odierna (nuovo BTP 30 Anni).