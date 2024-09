MEF, mandato a banche per emettere un nuovo BTP 30 anni

Barclays

BNP Paribas

BofA

Citi

Société Générale

(Teleborsa) - Il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato di aver affidato ail mandato per il collocamento sindacato di unLa transazione sarà effettuata, in relazione alle condizioni di mercato, si legge in una nota.Il Tesoro precisa che, pertanto, ledi BTP con scadenza superiore ai 10 anni previste per il2024 non avranno luogo.