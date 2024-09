NB Aurora, risultato netto semestre pari a circa 4,6 milioni

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2024 ildi NB Aurora è pari a Euro 330.419.687 (+1,1% rispetto al dato pro-forma al 31 marzo 2024 post distribuzione a maggio 2024 del dividendo ordinario e straordinario), che corrisponde a Euro 13,4573 per azione calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni (24.553.115).Il veicolo di permanent capital, quotato in Italia sul mercato Euronext MIV Milan – Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha chiuso il primo semestre dell’anno conpari a Euro 4.584.678.Ilaggregato delle società attualmente in portafoglio, sulla base del bilancio al 31 dicembre 2023 (ultimi dati pubblici disponibili), ammonta a circa Euro 2,9 miliardi (+2,2% rispetto al 31 dicembre 2022).In generale, nel primo semestre 2024, oltre alla realizzazione di due operazioni di disinvestimento (e contestuale reinvestimento) che hanno generato rispettivamente una plusvalenza, l’attività del team di investimento di Aurora si è concentrata sulla gestione e crescita dei valore delle società partecipate che continuano a dimostrare una positiva performance nonostante il complesso contesto economico e geo-politico a livello mondiale caratterizzato dal conflitto Ucraina-Russia, dalle tensioni in Medio Oriente e dal permanere di uno scenario inflazionistico.