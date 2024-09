Palantir, Dell ed Erie Indemnity entreranno nell'indice S&P 500

Palantir Technologies

(Teleborsa) -e la componente S&P MidCap 400rispettivamentenell'. Lo ha annunciato S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), con le modifiche che entreranno in vigore prima dell'apertura delle contrattazioni di lunedì, per coincidere con il ribilanciamento trimestrale.American Airline Group sostituirànell'S&P MidCap 400, e TEGNA sostituirànell'. Etsy sostituirànell'S&P SmallCap 600. Bio-Rad Laboratories sostituirà Erie Indemnity nell'S&P MidCap 400.Inoltre,e il costituente dell'S&P SmallCap 600sostituiranno MP Materials, Progyny, Adient, Wolfspeed, Helen of Troy e Ziff Davis, rispettivamente, nell'indice. Altre modifiche sono state apportate all'indice S&P SmallCap 600.