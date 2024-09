Permira aumenta offerta per Squarespace a 7,2 miliardi di dollari

Squarespace

(Teleborsa) -, società di software per la progettazione di siti web, e, colosso del private equity, hanno concordato di modificare il loro accordo definitivo precedentemente annunciato. In base ai termini dell'accordo modificato, gli azionisti di Squarespace riceveranno 46,50 dollari per azione in contanti e unIl prezzo dell'offerta rivisto rappresenta unrispetto al prezzo di offerta precedentemente concordato di 44,00 dollari per azione, un premio del 36,4% rispetto al prezzo medio ponderato per volume di 90 giorni di Squarespace di 34,09 dollari e un premio del 21,8% rispetto al prezzo massimo delle azioni di Squarespace di 52 settimane di 38,19 dollari al 10 maggio 2024."Siamo lieti che l'offerta rivista e l'accordo di fusione siano stati approvati all'unanimità dal Comitato speciale e dal Consiglio di amministrazione di Squarespace e apprezziamo la loro attenzione durante questo processo - ha commentato David Erlong, Partner di Permira - Questaconsente agli azionisti di Squarespace di acquisire un valore immediato e certo per il loro investimento".