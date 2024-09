PharmaNutra, ricavi e margini in crescita a doppia cifra nel primo semestre

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha chiuso ilconin incremento del 13% a 56,1 milioni di euro (49,6 milioni al 30 giugno 2023). Il contributo ai ricavi delle nuove iniziative (USA, Spagna e Cetilar Nutrition) è ancora marginale.Ilsi attesta a 16,2 milioni di euro (14,1 milioni nel primo semestre 2023), ovvero un margine del 28,4% sui ricavi, e una crescita del 15,3% circa rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Escludendo i costi operativi relativi allo start up delle nuove iniziative (circa 2,8 milioni), il margine operativo sarebbe superiore rispetto a quello dell'esercizio precedente. Ilammonta a 8,9 milioni di euro (7,2 milioni al 30 giugno 2023)."Il Consiglio di Amministrazione è estremamente orgoglioso e felice di presentare i risultati del primo semestre, chee non strutturali dell’azienda - ha commentato il- I numeri del secondo trimestre dell'anno sono lampanti nella loro positività e riportano l'azienda nell'ambito dei suoi tassi di crescita abituali, che da sempre ne contraddistinguono lo sviluppo, recuperando quindi in soli tre mesi tutto ciò che non era stato realizzato nel primo trimestre e fornendo contestualmente degli spunti oltremodo interessanti che lasciano molta confidenza e positività per un 2024 in linea con la storia di PharmaNutra"."È un incremento davvero considerevole e particolarmente robusto, che si inserisce nell'ambito di una, che rappresentano dei veri e propri game changer per il futuro, in un contesto di profittabilità e solidità finanziaria molto importanti, come evidenziato da questa Relazione semestrale", ha aggiunto.Laal 30 giugno 2024 presenta un saldo negativo di 4,5 milioni di euro, rispetto al saldo negativo di 2,6 milioni del 31 dicembre 2023, dopo avere pagato dividendi per 8,2 milioni e acquistato azioni proprie per 0,3 milioni; gli investimenti nel semestre ammontano a circa 1,6 milioni. Lanel periodo ammonta a 7,8 milioni di euro, a conferma della capacità di generazione di cassa.