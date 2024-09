Pictet AM lancia il secondo comparto Multi Solutions-Pictet Road to Megatrends 2028

(Teleborsa) -ha deciso di mettere a disposizione degli investitori italiani lacon il lancio della nuova versione II. Con questo secondo comparto, dopo la la soluzione lanciata ad aprile, Pictet AM conferma la sua volontà e impegno nel rispondere a due esigenze oggi importanti per gli investitori: proteggere il capitale, beneficiando dei rendimenti obbligazionari nel breve, e cogliere le opportunità di crescita dei mercati azionari rappresentate dai megatrend nel lungo periodo.La soluzione, infatti, è stata progettata per accompagnare l'investitore in maniera graduale da un'esposizione conservativa a una azionaria e permetterà dida una composizione 90% obbligazionaria in titoli governativi italiani a una composizione 100% azionaria.In particolare, la componente obbligazionaria sarà composta da uncon scadenze trimestrali e durate finanziarie differenti, gestita con una logica buy&hold. La componente azionaria si dividerà in un, asset class in cui Pictet AM è pioniere da oltre 30 anni, e di un 20% di componente difensiva implementata attraverso titoli quality value, generando così benefici secondo il principio di decorrelazione.Come nella precedente versione, attraverso un, il comparto si sposterà gradualmente dalla componente obbligazionaria alle soluzioni azionarie esposte ai trend a più alto potenziale di crescita legate alla tecnologia e all'impatto ambientale (digitale, cybersecurity, robotica, biotecnologie, transizione ambientale, nutrizione, salute e materiali di base), abbinandole a una componente più conservativa (una strategia globale a larga capitalizzazione che mira a battere i mercati azionari con un rischio di drawdown inferiore e con un filtro ESG)."Forti dell'apprezzamento da parte degli investitori di questa soluzione innovativa volta a offrire rendimento e stabilità al portafoglio in una fase storica di cambiamenti strutturali, incertezza geopolitica e maggiore volatilità di mercato, abbiamo deciso di lanciare un secondo Fondo con medesimo approccio e obiettivo", ha commentato, Equity Partner, Country Head Italia di Pictet Asset Management.