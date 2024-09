Prevalgono le vendite a Tokyo e nel resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino die per le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sulla scia della correzione degli indici azionari americani. Sul fronte macroeconomico, il, relativo al secondo trimestre del 2024, è salito al ritmo annualizzato del 2,9%, meno del 3,2% atteso dagli analisti. Il dato è stato rivisto al ribasso rispetto al +3,1% riportato nella lettura preliminare. In, i dati sull’di agosto hanno mostrato prezzi al consumo in aumento dello 0,6% su base annua, deludendo le attese che erano per un rialzo dello 0,7%.L'indice giapponesechiude con un calo dello 0,69% portando avanti la scia ribassista di sei cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dello 0,93%.In forte calo(-1,69%); sulla stessa linea, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,22%.Sui livelli della vigilia(+0,21%); leggermente negativo(-0,32%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,20%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%.Il rendimento dell'scambia 0,9%, mentre il rendimento per ilè pari 2,14%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Partite correnti (preced. 1.533 Mld ¥)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. -0,6%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,4%; preced. -0,8%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,8%; preced. -4,2%).