Racing Force, al via produzione Fixed-Wing Helmet per Aeronautica militare USA. Titolo in rally

Racing Force

FTSE Italia Growth

Racing Force

Racing Force

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,86% sui valori precedenti.Il gruppo, leader nel settore dei prodotti di sicurezza per il motorsport, ha ricevuto il primo ordine per la produzione delle calotte incarbonio del Next Generation Fixed-Wing Helmet (NGFWH) di LIFT Airborne Technologies, per l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Per Racing Force si tratta dell'effettivo inizio delle vendite di equipaggiamenti destinati al settore della difesa, una pietra miliare nei progetti di diversificazione che con il Gruppo ambisce ad esportare in altri settori le competenze e la tecnologia acquisita ai vertici del motorsport.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,977 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,207. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,853.