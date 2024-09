SEC, sanzioni per 3 milioni di dollari a 7 società per violazione norme whistleblowing

Acadia Healthcare Company

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato la risoluzione delleper aver utilizzatopotenziali condotte scorrette alla SEC. Per risolvere le accuse della SEC, le società hanno accettato di pagare più di 3 milioni di dollari complessivi in sanzioni civili.In particolare,, Inc., ha accettato di pagare una sanzione civile di 1.386.000 dollari; Alias Brands Holding Corp. ha accettato di pagare una sanzione civile di 399.750 dollari;, Inc., ha accettato di pagare una sanzione civile di 692.250 dollari;ha accettato di pagare una sanzione civile di 75.000 dollari;ha accettato di pagare una sanzione civile di 156.000 dollari;, Inc. ha accettato di pagare una sanzione civile di 19.500 dollari; eha accettato di pagare una sanzione civile di 312.000 dollari."Il programma di whistleblower della SECa coloro che si fanno avanti e segnalano potenziali violazioni delle leggi sui titoli - ha affermato Jason J. Burt, direttore dell'ufficio regionale di Denver della SEC - Secondo gli ordini della SEC, tra le altre cose, queste aziende hanno richiesto ai dipendenti di rinunciare al loro diritto a possibili risarcimenti in denaro per i whistleblower. Ciò impedisce gravemente ai potenziali whistleblower di segnalare potenziali violazioni delle leggi sui titoli alla SEC"."Garantire che i potenziali whistleblower possano comunicare direttamente con la Commissione è una", ha affermato Creola Kelly, capo dell'ufficio del whistleblower della SEC.