Take Off, assemblea approva delisting. Acquista azioni di minoranza a 0,90 euro

Take Off

MIT SIM

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, hadella società dalle negoziazioni a Piazza Affari. Il delisting avrà efficacia a partire dal2024 sul presupposto che siano trascorsi almeno 5 giorni di mercato aperto dalla data dell'approvazione assembleare con la percentuale richiesta (intervenuta in data odierna) e dall'invio da parte di Borsa Italiana di apposito avviso.In assemblea erano rappresentate 10.952.742 azioni, corrispondenti al 70,09845% del capitale sociale di Take Off, e la revoca è stata approvata con ildi 10.902.290 azioni, corrispondenti ale al 69,77555% del capitale sociale. Hanno espresso voto contrario 50.452 azioni, corrispondenti al 0,46063% delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0,32290% del capitale sociale di Take Off. Nessuna astensione.Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il delisting era subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'assemblea ordinaria condei voti degli azionisti riuniti in assemblea.La società si è resa disponibile ad acquistare dagli azionisti di Take Off diversi da Summit S.p.A., Aldo Piccarreta e Giorgia Lamberti Zanardi, le azioni detenute (pari a massime 6.103.226 azioni, corrispondenti a circa il 39,07% del capitale sociale a un(prezzo pari alla media aritmetica dal 19 gennaio 2024 al 19 luglio 2024 di negoziazione del titolo Take Off, incrementato di un premio pari ad 0,057 euro per azione).Le azioni di minoranza potranno essere acquistate da Take Off nelcompreso tra il 23 settembre e l'11 ottobre 2024 (estremi inclusi). Per poter cedere a Take Off le azioni di minoranza, gli azionisti dovranno dare istruzioni all'intermediario presso cui sono depositate le rispettive azioni affinché trasmetta un ordine di vendita di tali azioni al prezzo unitario di 0,90 euro nei confronti di, intermediario per il tramite del quale Take Off intende effettuare gli acquisti.