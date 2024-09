Tensione per il dibattito Tv fra Trump e Harris: sondaggi danno testa a testa

(Teleborsa) -a meno di 48 ore dalfra i due candidati alla Casa Bianca. E sale naturalmente lache diventa quasiall'avvicinarsi del duello che sarà trasmesso dalla Abc News in diretta ilalle ore 21 ora americana (le 3 di notte di mercoledì 11 settembre in Italia).Il confronto avverrà presso ile sarà moderato dalla giornalista. I candidati avrannoper rispondere alla domanda,, con il rivale a microfoni spenti. Una scelta che richiama il famigerato duello TV Fra Trump e Biden, trasmesso dalla Cnn, in cui l'attuale Presidente Biden uscì sconfitto. Due minuti durerà anche il discorso conclusivo dei due candidati.E mentre le regole sono chiare, la situazione evolve fuori dagli studi televisivi, conche corrononel tentativo di aggiudicarsi le preferenze del. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dal New York Times in collaborazione con Siena, ildeterrebbedelle preferenze e ladei consensi. Una differenza che ricade al di sotto dei tre punti di margine di errore dei sondaggi ed un vero e proprio ribaltone per l'ex Presidente americano, da quando Harris è entrata in lizza al posto dell'attuale Presidente Joe Biden.Sempre secondo il sondaggio del NYT/Siena, il 28% degli elettori in bilico ritiene di "non conoscere abbastanza" Harris e di "avere bisogno di saperne di più". In ogni caso, ilrispetto alla guida di Biden, ma solo il 25% ritiene che Harris sia la persona giusta, contro il 53% che propende per Trump.Nel frattempo,, chiusa nel suo hotel di, supportata dai suoi consiglieri e dai migliori preparatori, fra cui Philippe Reines, ex consigliere di Hillary Clinton, Rohini Kosoglu, ex consigliera per la politica interna e capo dello staff del Senato e Karen Dunn, veterana dei duelli TV.Quanto a, è ormai un veterano dei dibattiti TV, ma si sta preparando anche lui al confronto con la rivale, mentre, come la Pennsylvania, il Michigan ed il Wisconsin.