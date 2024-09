Top Manager Reputation: ad agosto Descalzi, Orcel e Messina sul podio

(Teleborsa) - Agosto in finanza viene definito un mese "sottile", si registra infatti una diminuzione del 13,7% dei contenuti online sui top manager nella classifica della reputazione. Questo rappresenta un'opportunità: a parità di comunicazione si ha un maggiore impatto. Nella, che da oltre dieci anni monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende in Italia,si conferma al primo posto: l'AD di Eni annuncia risultati superiori alle aspettative e spinge sui piani di sviluppo in Indonesia e Angola, centrali per crescita e sostenibilità.Grande accelerazione perche guadagna tre posizioni e conquista l'argento: il capo di Unicredit, premiato da Euromoney come "Banker of the Year", segna una trimestrale record a 2,7 miliardi e investe 370 milioni sul banking cloud di Vodeno e Aion Bank.Torna sul podio, guadagnando una posizione, l'AD di Intesa Sanpaolo:, forte dei risultati semestrali, rivede al rialzo le previsioni 2025 e stringe con Acea il primo accordo in Italia per la gestione della risorsa idrica, per 20 miliardi di investimenti.Quarto posto pere quinto per. Sale di quattro al sesto, che porta a casa un primo semestre da 6,2 miliardi, l'apertura del servizio passaporti in alcune città e il rinnovo del contratto ai dipendenti. A seguireal settimo eall'ottavo.sono rispettivamente in nona e decima posizione. Stabili. Al tredicesimo Cristina Scocchia (69.57) che sale di tre, seguita da Renzo Rosso (68.02) e Pietro Labriola (67.62). Al sedicesimo la falcata di), che scala ben sette posizioni, grazie a importanti acquisizioni internazionali come Supreme e all'interesse espresso da Meta a entrare nel capitale di ExilorLuxottica.Chiudono la top 20:in crescita di uno,. In crescita verso la Top 20 anche il CEO di Banca Generali,che guadagna due posizioni arrivando in 24sima. In Top 100 crescite rilevanti di:(30esimo,+13),(38esimo,+14), L'osservatorio di Reputation Manager sulla reputazione online dei top manager (47esimo,+7),(64esimo,+5),(67esimo,+5),(81esimo,+11).