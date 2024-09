(Teleborsa) - Peggiora il sentiment degli investitori in Europa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sullain Eurozona, l'indice si è attestato a -15,4 punti a settembre dai -13,9 punti di agosto.Il dato è ancheche erano per un livello dell'indicatore in miglioramento fino a -12,4 punti.