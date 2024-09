Eni, Descalzi incontra il premier britannico Starmer

Eni

(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato di, ha incontrato a Londra il Primo Ministro del, Sire il Segretario di Stato per la Sicurezza Energetica e Net Zero,, per fare il punto sulle attività e sui progetti futuri di sviluppo nel Paese, che vedono la società impegnata lungo l’intera catena del valore dell’energia (dalle attività upstream nell’oil&gas alle rinnovabili, dalla CCS fino al potenziale sviluppo futuro di progetti legati alla fusione magnetica).Eni ha confermato il proprio ruolo di partner chiave nelladel Regno Unito, dove la società ha una posizione di primo piano per quanto riguarda il settore della(CCS) e dell'eolico offshore, oltre all’intenzione di continuare a contribuire alla sicurezza energetica del Regno Unito, tramite la business combination traper le attività upstream. L’ aggregazione con Ithaca permetterà di combinare due portafogli di asset complementari e consolidare significativamente la presenza nello UK Continental Shelf come uno dei principali operatori indipendenti del Paese.L'incontro è stato l'occasione per celebrare la recente selezione dicome unico progetto eolico offshore galleggiante ad aggiudicarsi un contratto nell’ultima asta per le rinnovabili in Gran Bretagna (“AR6”). Il progetto, che sarà partecipato da Plenitude attraverso Vårgrønn, Società dedicata allo sviluppo dell’eolico offshore nel Nord Europa, rappresenterà il più grande parco eolico offshore galleggiante al mondo, contribuendo con i suoi 560 MW a decarbonizzare sia la rete elettrica inglese sia le piattaforme dell’industria oil&gas. Insieme ai progetti Dogger Bank e Cenos, la capacità di generazione di energia elettrica pulita partecipata da Eni nel Paese supererà i 5 GW lordi.Le parti hanno inoltre fatto il punto sulle iniziative CCS di Eni nel Paese, dove la società sta sviluppando i progetti dio come operatore del sistema di trasporto e stoccaggio di CO2 (T&S). La CCUS è fondamentale per il raggiungimento del Net Zero, creando al contempo nuove opportunità di lavoro e garantendo la competitività a lungo termine delle industrie britanniche., Amministratore Delegato di Eni, ha commentato: "Siamo lieti di aver avuto l'opportunità di incontrare il Primo Ministro e il Segretario di Stato per la Sicurezza Energetica e Net Zero. L'incontro ha evidenziato una forte volontà di affrontare la transizione energetica mantenendo nel contempo l'attenzione sulla sicurezza energetica e sul contesto economico e industriale del nostro settore. Abbiamo illustrato i progetti di Eni nel Regno Unito e ne abbiamo delineato le prospettive, ribadendo il nostro impegno a svolgere un ruolo significativo nelle ambizioni legate alla transizione energetica del Paese".