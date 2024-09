TSMC, ricavi agosto in calo su mese e in crescita su anno

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

(Teleborsa) -(TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha chiuso il mese di2024 conpari a circa 250,87 miliardi di dollari taiwanesi (circa 7,06 miliardi di euro), in calo del 2,4 percento rispetto a luglio 2024 e in aumento del 33,0 percento rispetto ad agosto 2023.I ricavi2024 sono stati pari a 1.773,97 miliardi di dollari taiwanesi, in aumento del 30,8 percento rispetto allo stesso periodo del 2023.