Banca Alta Toscana, utile semestrale di 10,2 milioni di euro

(Teleborsa) -(Gruppo BCC Iccrea) ha chiuso ildel 2024 con undi oltre 10,2 milioni di euro. Al 30 giugno 2024, gli impieghi lordi a clientela hanno raggiunto 890,9 milioni, in leggera diminuzione rispetto a dicembre 2023 per effetto dell’andamento del tessuto economico del territorio di riferimento; in crescita i volumi della raccolta totale, che si attesta a 1.917 milioni di euro (+ 4,32% su dicembre 2023). Al 30 giugno 2024 il patrimonio netto di Banca Alta Toscana consta di 130,4 milioni."I buoni risultati conseguiti - afferma il- sono il frutto di un'attività commerciale erogata in modo professionale ed allo stesso tempo familiare ed amichevole, con empatia e prossimità ai soci e alla clientela. In una fase congiunturale certamente non caratterizzata da particolari fattori positivi, la nostra squadra ha dimostrato comunione d'intenti all'interno dell'istituto e un modo di fare banca responsabile e attento alle esigenze della clientela, mantenendo dritta la barra sulla strada della cooperazione di credito con al centro la persona"."Anche quest'anno il bilancio semestrale è stato molto positivo - commenta il- si accrescono la solidità della banca ed il patrimonio di oltre il 9% in soli sei mesi. Questo significa anche poter incrementare i finanziamenti alle famiglie ed alle imprese dei nostri territori. Le sofferenze, sia nette che lorde, non sono mai state così basse con coperture prudenziali elevatissime del 93%, superiori di 20 punti alla media bancaria".