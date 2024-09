CONSOB, Angelo Camilli entra nel COMI

(Teleborsa) -ha nominato unper il biennio 2023-2025. Si tratta di, Vice Presidente di Confindustria per il Credito la Finanza e il Fisco, oltre che Presidente di Unindustria. Camilli è fondatore e amministratore delegato di Consilia CFO.La nomina segue le dimissioni, presentate lo scorso 10 luglio, di. Il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in data 20 luglio ha sottoposto alla CONSOB la candidatura di Angelo Camilli quale nuovo componente del Comitato in sostituzione di Langella.