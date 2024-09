Logistica FS, si amplia network tecnologia NiKRASA: partnership TX Logistik - Wascosa AG

(Teleborsa) -- società di noleggio carri merci - hanno firmato un accordo quadro per ampliare la loro cooperazione futura. L’intesa - spiega la nota - riguarda principalmente l'ulteriore sviluppo della collaborazione esistente nel settore del noleggio carri merci e quella per la commercializzazione del sistema di movimentazione NiRKASA, che consente di caricare rapidamente e facilmente su rotaia i rimorchi non gruabili. Previsto un ordine inziale da parte di Wascosa per 125 moduli NiKRASA, dal valore di circa 3 milioni di euro.L'accordo è stato firmato presso il terminal Quadrante Europe di Verona da Ugo Dibennardo, CEO di TX Logistik e Iris Hilb, CEO di Wascosa AG, alla presenza di Sabrina De Filippis, CEO di Mercitalia Logistics. L'incontro è stato anche l'occasione per una dimostrazione del sistema NiKRASA.e, con il nuovo accordo quadro, vogliono ampliare la loro presenza in mercati rilevanti sulla base delle reciproche relazioni commerciali. "Nella situazione di mercato attuale questa partnership è il segno che guardiamo al futuro", affermaCEO di TX Logistik. "Oltre al noleggio di carri e alla commercializzazione di NiKRASA, vogliamo anche lavorare a stretto contatto su soluzioni di trasporto innovative e portarli avanti insieme e con altri partner". Wascosa è anche il primo partner con cui TX Logistik ha avviato una cooperazione su NiKRASA. La società di logistica ferroviaria, che appartiene a Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane), ha progettato il sistemafin dall'inizio per essere liberamente accessibile a tutti i partecipanti al mercato e vorrebbe acquisire altri partner in futuro. Ugo Dibennardo: "Vogliamo contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e garantire che lo spostamento delle merci dalla strada alla rotaia sia semplice e possibile per chiunque sia interessato".La piattaforma NiKRASA consente la movimentazione di semirimorchi non gruabili, che attualmente costituiscono circa il 90% delle flotte di camion in Europa. Questi possono essere caricati dalla strada alla rotaia in soli due minuti, senza modifiche agli standard esistenti nei terminal, sui vagoni o sulla ferrovia. Oltre ai classici semirimorchi, grazie a NiKRASA possono essere caricati su treno anche silos e rimorchi con cassone fisso, mega-rimorchi e rimorchi senza cassone e telaio per container. Se il telaio di carico NiKRASA rimane vuoto nel vagone, casse mobili e container possono comunque essere caricati, senza che i sistemi interferiscano tra loro.La società di noleggio carri merci Wascosa è convinta del potenziale di questa soluzione.A si adatta perfettamente alla nostra strategia di mercato per generare valore per il cliente nella logistica del trasporto merci su rotaia e allo stesso tempo supporta il passaggio alla rotaia", afferma Iris Hilb, CEO di Wascosa. "In futuro, offriremo il sistema di movimentazione come un nuovo servizio standard per il noleggio dei nostri carri, per facilitare l'ingresso degli spedizionieri nel mondo del trasporto combinato". C'è un evidente interesse nel mercato, poiché sempre più spedizionieri in Europa stanno affrontando la sfida di rendere le loro catene logistiche più ecologiche ed economiche in futuro.Una nuova partnership a supporto della strategia di Mercitalia verso la sostenibilità:fondamentale per l’efficientamento dei terminal, insieme allo sviluppo degli hub intermodali rappresentano un binomio vincente per favorire lo shift modale - ha sottolineatoAD di Mercitalia Logistics. – Siamo costantemente impegnati nell'adozione di tecnologie all'avanguardia, come l’accoppiamento dei carri in modo automatico e digitale, per ridurre significativamente l'impatto ambientale delle operazioni logistiche, garantendo allo stesso tempo un servizio di alta qualità.