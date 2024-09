Mercati positivi con focus su banche centrali, Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia, all'indomani dellain cui è arrivato un- ampiamente anticipato - e nessuna sorpresa sul fronte dell’orientamento circa le mosse future, ancora legato ai dati macroeconomici con scelte riunione per riunione. Archiviato il taglio dei tassi in Europa, il focus degli investitori si sposta ora sulla prossima settimana che prevede in sequenza le riunioni di Fed, Bank of England e Bank of Japan.Sul fronte macroeconomico, inla produzione industriale di luglio è stata rivista al rialzo al 3,1% m/m, rispetto al 2,8% m/m preliminare, e al 2,9% a/a, in miglioramento rispetto al 2,7% preliminare. In, i dati finali di agosto hanno mostrato un aumento dello 0,5% m/m dell'inflazione, leggermente inferiore alle attese (+0,6% m/m), mentre su base annua l'inflazione è rallentata all'1,8% (da 2,3%), riflettendo una moderazione dei prezzi alimentari (+0,5% a/a). In, la produzione industriale è scesa meno delle attese a luglio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,92 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +134 punti base, con ilche si posiziona al 3,45%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,47%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,28%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,14%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.469 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.589 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Buona la prestazione del(+0,73%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+0,81%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,67%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,44%. Composta, che cresce di un modesto +1,43%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,45%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,10%),(+3,60%),(+3,12%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,12%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,95%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.