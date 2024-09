(Teleborsa) -

Partenza moderatamente positiva per il petrolio, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto del derivato sul metallo giallo, che non mostra variazioni di rilievo.



L'oro nero ha aperto a 68,99, in recupero dello 0,49%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre il future sull'oro viaggia a 2.585,58 senza sensibili variazioni.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)