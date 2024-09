Assegno unico, Inps: nei primi sette mesi del 2024 erogati 11,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Per i primi sette mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per, che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Sonoche hanno ricevuto l’assegno per il 2024, per un totale di. È quanto emerge dall’aggiornamento dell’(AUU) che per gli anni 2022 e 2023 contiene al suo interno anche i dati relativi all’AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC).L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle essenzialisui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo marzo 2022 – luglio 2024Con riferimento al mese di luglio 2024, l’per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 171 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 €), a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 € per il 2024).