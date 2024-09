Energia, Enea protagonista del nuovo programma Gigawatt su La7

(Teleborsa) - Giovedì 19 settembre alle 10.30,presenta nella sede di Roma “”, il nuovo programma TV dedicato all’energia e alla sostenibilità. La prima delle 10 puntate previste su LA7 andrà in onda domenica 22 settembre alle 12.50. Alla(ingresso da via Giulio Romano, 41) interverranno, direttore generale ENEA,, alla guida della direzione generale Domanda ed efficienza energetica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE),, direttrice del dipartimento ENEA di Efficienza energetica e, conduttore del programma.La, realizzata dall’ENEA nell’ambito della Campagna nazionale "" finanziata dal MASE, rappresenta un’iniziativa unica per sensibilizzare il grande pubblico sui temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità, promuovendo scelte e azioni quotidiane più consapevoli.