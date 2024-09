Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/09/2024

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta in frazionale rialzo per l'indice nipponico, che ha terminato gli scambi in aumento a 36.405.

Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 36.756,3. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 37.513,3, mentre il primo supporto è stimato a 35.999,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)