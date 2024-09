Maire, Nextchem si aggiudica licensing e PDP impianto urea in Egitto

Maire

(Teleborsa) -annuncia che la controllata(Sustainable Technology Solutions),, licensor per le tecnologie dell'azoto,(PDP) per l’efficientamento e l’espansione dell'della El Delta Company for Fertilizer and Chemical Industries a Talkha,Stamicarbon fornirà la licenza e il PDP perdell'impianto di urea(MTPD) tramite l’applicazione della tecnologia proprietaria. Questa tecnologia, che fa parte del portafoglio di tecnologie proprietarie NX Stami Urea, consente di rdi raffreddamento grazie al vapore ad alta pressione che viene utilizzato tre volte all’interno del processo anziché solo due, con un notevole risparmio energetico rispetto allo stripping di CO2 convenzionale.Il contrattoe la progettazione di unacon una capacità di 2.250 MTPD. Stamicarbon applicherà la sua più recente tecnologia di granulazione dell'urea a letto fluido, che garantisce la produzione di urea di alta qualità conforme ai più rigorosi standard industriali."Siamo orgogliosi di contribuire con le nostre soluzioni a sostenere la crescente domanda di fertilizzanti in Egitto. - afferma, CEO di MAIRE - Questa aggiudicazione consolida ulteriormente la nostra leadership globale nel licensing per la tecnologia dell'urea e dimostra l'affidabilità della nostra proposta di valore in questo segmento".