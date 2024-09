Moda, Sace: +3,9% export nel 2025 trainato da Emirati, Marocco, Vietnam, Messico

(Teleborsa) - Ilè un settore chiave per l'economia italiana, con un fatturato die un universo di circa. Circa il 20% di queste sono piccole e medie imprese, che contribuiscono alla metà del fatturato complessivo del settore. Sono alcuni dei numeri diffusi da SACE nel Focus On dal titolo "", un’analisi elaborata dall’Ufficio Studi sulla situazione del comparto moda italiano con un’attenzione ad alcuni aspetti cruciali per il futuro del settore:Per garantire la crescita e migliorare la, soprattutto in un contesto economico complesso come quello presente, è cruciale che le imprese investano in sostenibilità e innovazione. Nel 2023, ledel settore moda hanno raggiunto ie si stima che, investendo in tecnologie 4.0 e nella formazione, le aziende possano aumentare del 15% la loro capacità di esportazione.Un altro elemento strategico fondamentale è il, che rappresenta oltre il 10% delle esportazioni italiane. Sebbene si prevedano miglioramenti della domanda estera nella seconda metà del 2024, questa crescerà maggiormente nel 2025 (+3,9%), grazie anche alle vendite verso alcuni mercati GATE individuati nel, tra cui Emirati Arabi Uniti (+15,8%), Marocco (+10,8%), Vietnam (+9,5%) e Messico (+7,4%).