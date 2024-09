Alstom, piano di investimenti di 63 milioni di euro in Italia nell’arco di 3 anni

(Teleborsa) -, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha approvato e sta realizzando in, undiper il periodo 2024-2026 dimostrando un impegno continuo nella crescita economica, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale del Paese. Tutte le sedi saranno coinvolte e beneficeranno di questi investimenti.Tra i più importanti progetti: al’ampliamento e costruzione di nuovi fabbricati per attività di testing dedicati a treni ad idrogeno e treni Avelia Stream 300; nuove linee di produzione per i treni regionali, con conseguente aumento della capacità produttiva; al’espansione del sito e la costruzione di un nuovo fabbricato per la manutenzione dei treni regionali così da estenderne la capacità produttiva; al’ampliamento dello stabilimento e costruzione di una cabina di verniciatura per i treni ad alta velocità; la ristrutturazione degli uffici alo sviluppo diin alcune sedi in Italia.Da oltre 160 anni, Alstom accompagna l'Italia nella modernizzazione e nello sviluppo della sua, con 9 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. Nel corso dell'anno fiscale 2024, Alstom ha contribuito per oltre 1,019 miliardi di euro al PIL italiano supportando 14.087 posti di lavoro. Questo risultato testimonia il ruolo centrale di Alstom nel sistema industriale italiano e la sua posizione di leader nell’industria del trasporto.Il contributo alla crescita e allo sviluppo sostenibile di Alstom in Italia è stato analizzato nell’condotto da EY, presentato in data odierna nella sala ISMA (Istitutodi Santa Maria in Aquiro) del Senato della Repubblica a Roma. L’ha visto la partecipazione del Sen. Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente IX Commissione Industria Senato della Repubblica, rappresentanti delle Istituzioni, fra cui On. Salvatore Deidda, Presidente IX Commissione Camera dei Deputati, Sen. Elena Leonardi, X Commissione Sanità e Lavoro del Senato della Repubblica, On. Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente X Commissione Camera dei Deputati, Simone Bettini,Vicepresidente Federmeccanica con delega alla Crescita strutturale delle Imprese, Alesia Sabbatino, Corporate Sustainability Expert di EY, oltre a Michele Viale, Direttore Generale di Alstom in Italia, e alla giornalista Diletta Parlangeli che ha moderato gli interventi. Inoltre, l’Onorevole Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, ha inviato un saluto scritto ai partecipanti.Il Vicepresidente della 9^ Commissione Industria e Senato della Repubblica Senatoreha dichiarato: "È stato un piacere ospitare oggi questa importante iniziativa dedicata alla presentazione del primo Impact Report di Alstom, che, tracciando i risultati dell’impatto dell’azienda sull’economia del nostro Paese, testimonia la capacità dell’Italia di essere un territorio attrattivo per le imprese di tutti i comparti, a partire da quello strategico della mobilità. I dati e i risultati contenuti nel report mostrano come l’impegno per l’innovazione digitale e la sostenibilità possano essere volano di occupazione e crescita del Paese all’interno del contesto europeo, in uno scenario caratterizzato da sfide complesse a livello internazionale. Ma non serve un report per capire l’impatto positivo che un’azienda come Alstom rappresenta sui territori in cui è presente; quotidianamente posso rendermene conto quando torno sul territorio, in provincia di Cuneo, dove Alstom, a Savigliano, è presente con il suo sito più importante. Si tratta di temi, che anche nei lavori che affrontiamo quotidianamente in Parlamento e in particolare nella Commissione Industria, emergono come un’assoluta priorità di questo governo e questa maggioranza. La legge sul Made in Italy, che sta per compiere il suo primo anno di vita, è un chiaro esempio della volontà di valorizzare le eccellenze produttive del nostro Paese"."Alstom continua a dimostrarsi un partner strategico per lo sviluppo sostenibile del trasporto ferroviario e dell’economia italiana. Con un contributo al PIL di oltre 1,019miliardi di euro generato nello scorso biennio e supportando oltre 14.000 posti di lavoro, Alstom è un acceleratore di occupazione e sviluppo professionale per migliaia di persone in Italia.– ha dichiarato, Direttore Generale di Alstom in Italia, che continua – “In un sistema della mobilità italiano caratterizzato da un grande dinamismo e da una costante crescita, sostenuta dal PNRR e dal Fondo IPCEI, Alstom continua a investire ed è lieta oggi di annunciare un nuovo piano di investimenti di oltre 63 milioni di Euro che darà un ulteriore slancio alla nostra attività, con un importante impatto su tutto il settore ferroviario italiano".